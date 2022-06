Der SV Waldhof ist zurück, das „Gebabbel“ auch

Mannheim. Seit fast einer Woche ist Fußball-Drittligist SV Waldhof nun schon in der Vorbereitung auf die neue Saison und nach Laktattest, dem Aufbau der physischen Grundlagen und vielen kleineren Spielformen steht am Mittwochabend endlich der erste echte Test an. Um 18 Uhr geht es beim Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim wieder ein bisschen in den Wettkampfmodus, was vor allem bei den Spielern besonders gut ankommt. „Elf gegen Elf - das ist einfach die schönste Form des Fußballs“, freute sich beispielsweise Neuzugang Bentley Baxter Bahn auf den ersten Auftritt im neuen Trikot und die Premiere vor den eigenen Fans, von denen im rund 800 Zuschauer fassenden Sportgelände an der Nordbadenhalle einige erwartet werden.

Dass es dabei nicht um Punkte, aber durchaus um erste Eindrücke geht, ist den Waldhof-Profis bewusst. „Wir wollen uns gut bewegen, uns gut präsentieren, um bei diesem ersten Test ein gutes Bild abzuliefern“, sagte Bahn auf den sozialen Kanälen des Clubs und nicht zuletzt wird auch der neue Trainer Christian Neidhart ganz genau hinschauen, um seine ersten Schlüsse zu ziehen.

Sommer mit Knöchelverletzung

Der Waldhof wird dabei mit seinem kompletten Kader samt drei U-23-Spielern nach Heddesheim fahren. Gut möglich, dass Neidhart dabei pro Halbzeit zwei völlig verschiedene Mannschaften agieren lässt, damit sich jeder ausgiebig zeigen kann. Auch die zuletzt erkrankten Fridolin Wagner, Pascal Sohm und Gerrit Gohlke sind seit Montag wieder auf dem Trainingsplatz, am Dienstag war das Trio dann auch wieder komplett im Mannschaftstraining. Routinier Marco Höger ist nach seiner Hochzeit am Wochenende ebenfalls wieder in Mannheim angekommen. Fraglich dürfte dagegen der Einsatz von Niklas „Willy“ Sommer sein, der am vergangenen Freitag im Training umgeknickt war und sich eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Eine Diagnose steht noch aus.

Im Wettkampfmodus werden sich in Heddesheim sicher auch die Gastspieler beweisen dürfen. Mit am Alsenweg dabei ist weiterhin der 22-jährige Rechtsverteidiger Dennis Waidner, der zuletzt Stammkraft in der Viererkette von Drittligaabsteiger Würzburger Kickers war. Nicht mehr im Training ist dagegen Innenverteidiger-Talent Nicolas Keckeisen (20/zuvor FV Illertissen), auf dessen Position spielt wie berichtet momentan Michael Wentzel vor, der zuletzt bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach am Ball war, bei den „Fohlen“ seit 2018 den Borussia-Unterbau seit der U 17 durchlief, seine Grundausbildung allerdings beim Karlsruher SC erhalten hatte.

Granatowski stellt sich vor

Wesentlich mehr Erfahrung hat Nico Granatowski, der sich dieser Tage ebenfalls in Mannheim vorstellt. Mit dem schnellen Linksaußen hatten die Mannheimer schon in der ersten Aufstiegsrelegation gegen die Sportfreunde Lotte ihre Erfahrungen gemacht, als der Angreifer 2016 die Sportfreunde-Führung im entscheidenden Rückspiel im Carl-Benz-Stadion erzielte. Am Ende hieß es 2:0 für Lotte. Waldhof-Trainer Neidhart kennt den 31-Jährigen noch aus gemeinsamen Tagen in Meppen, zuletzt spielte Granatowski bei Zweitligaaufsteiger 1. FC Magdeburg, wo sich der gebürtige Braunschweiger aber nicht durchsetzen konnte und eigentlich schon im Winter hätte gehen sollen. Sein zum Monatsende auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Folge 44 geht online

Entsprechend gespannt dürfen die SVW-Fans deshalb sein, ob es mit dem Routinier nun in Mannheim weitergeht, und die offenen Fragen in der Kaderplanung geben natürlich Stoff für eine neue Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ her. Wie die Waldhöfer Profis sind auch die beiden „MM“-Sportredakteure Alexander Müller und Thorsten Hof aus der kurzen Sommerpause zurück und diskutieren in Folge 44 die jüngsten Entwicklungen. Passt der neue Trainer zum Team? Ist er der richtige Mann für die selbstbewussten Vorgaben aus der Clubführung und welchen Job hat bisher der neue Sportgeschäftsführer Tim Schork gemacht?

Der Ball gehört auch in der Vorbereitung dazu, doch Bentley Baxter Bahn (r.) freut sich auf den ersten echten Test. © Lukas Adler/Pix

Wer darauf Antworten möchte, kann sich ab diesem Mittwoch (0 Uhr) wieder aufschalten und erfährt dabei auch, welcher Neuzugang mit einer ganz besonderen Statistik nach Mannheim gekommen ist. Na, neugierig geworden? Die neue Folge gibt es unter https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.