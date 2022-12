Trio fehlt SV Waldhof zum Trainingsauftakt

Von den tropischen Traumstränden zurück an den nasskalten Alsenweg: Nach knapp drei Wochen Urlaub nimmt Fußball-Drittligist SV Waldhof an diesem Wochenende die Vorbereitung auf die restliche Saison auf, die am 14. Januar mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München beginnt. Am Freitag und Samstag stehen für drei unterschiedliche Gruppen die üblichen Leistungstests bei Partner Sportomed an, am

...