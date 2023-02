SV Waldhof verliert gegen Erzgebirge Aue

Die Serie des SV Waldhof ist im tiefen Osten der Republik gerissen. Am Freitag verloren die Mannheimer mit 1:2 (0:2) bei Erzgebirge Aue – die erste Niederlage nach zuvor sechs ungeschlagenen Partien in Folge für den SVW. Vor den Spielen am Wochenende steht die Mannschaft von Christian Neidhart in der 3. Liga auf dem fünften Platz, kann aber an diesem Spieltag noch von drei Teams überholt

...