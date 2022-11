SV Waldhof spielt unentschieden gegen VfB Oldenburg

Oldenburg. Ein Tor von Baxter Bahn in der 87. Minute hat die Negativserie des SV Waldhof in gegnerischen Stadien zumindest gestoppt: Die Mannheimer kamen nach zuvor sechs Auswärtsniederlagen nacheinander am Sonntag zumindest zu einem 1:1 (0:1) beim VfB Oldenburg. Bahns Ausgleichstreffer sicherte ein verdientes Remis, nachdem Oldenburg durch ein Eigentor von SVW-Kapitän Marcel Seegert (41.) in Führung gegangen war. Der SVW beendet das Fußballjahr damit fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz im Mittelfeld der Tabelle.

