Mannheimer Morgen Plus-Artikel 3. Liga SV Waldhof Mannheim legt in Bayreuth nach

Beim 3:1-Sieg in Bayreuth muss der SV Waldhof im zweiten Durchgang an seine Grenzen, kann am Ende aber selbst ohne Trainer Neidhart den jüngsten Erfolg gegen Tabellenführer Elversberg wie erhofft aufwerten