SV Waldhof Mannheim holt Punkt in Dortmund

Dortmund. Der SV Waldhof Mannheim hat in der Auswärtspartie am Samstag gegen Borussia Dortmund II 1:1 (0:1) unentschieden gespielt. Der Waldhof sollte vor etwas mehr als 1200 Zuschauern - davon 70 Gästefans aus Mannheim - im Stadion Rote Erde gut in Partie finden. Der neu in die Startelf hereingerückte Boyamba und Marcel Costly sollten innerhalb kurzer Zeit die ersten großen Möglichkeiten für die Gäste haben, doch scheiterten sie mit ihren Versuchen in der 10. und 11. Spielminute an BVB-Schlussmann Luca Unbehaun und am Pfosten. Die Führung schossen daraufhin die Hausherren heraus. In der 16. Minute war Marco Pasaclic mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumkante erfolgreich und ließ SVW-Torwart Timo Königsmann dabei keine Chance, an den Ball zu kommen.

Der Waldhof bemühte sich in der Folge, auf den Ausgleich zu spielen. In der 28. Minute hatte Jesper Verlaat nach einem Eckball von Marc Schnatterer mit einem Kopfball die Möglichkeit dazu, das Leder landete jedoch in Unbehauns Armen. Die Dortmunder ihrerseits verwalteten die Führung und kontrollierten dabei über weite Strecken das Spiel. Bis zur Pause sollten sich die Teams deswegen neutralisieren, sodass nichts nennenswertes mehr im ersten Durchgang passieren sollte und Schiedsrichterin Riem Hussein die Mannschaften beim Stand von 1:0 für den BVB in die Kabinen schickte.

Nach Wiederbeginn versuchte es Dominik Martinovic in der 53. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern, der knapp am Kasten vorbei ging. Danach musste Gerrit Gohlke das Feld verletzungsbedingt verlassen. Russo kam für ihn die Partie. Schocken sollte das die Gäste nicht: Nachdem der der Ball den Weg nach vorne fand und das Mittelfeld schnell überspielt wurde, fand Schnatterer mit seinem Pass Boyamba, der gegen seinen alten Verein mit einem Linksschuss aus 16 Metern in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Die Teams belauerten sich im weiteren Verlauf der Partie bis zum Schlusspfiff. Königsmann packte in der 90. Minute nach einem Schuss von Richmond Tachie noch einmal erfolgreich zu und hielt den Punkt fest. Pech hatte der Waldhof jedoch noch einmal in der Nachspielzeit, als ihnen eine klarer Elfmeter verwehrt blieb, nachdem Boyamba im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Somit blieb es beim 1:1-Unentschieden und den ersten Punktgewinn für die Mannheimer in der noch jungen Drittliga-Saison.

