Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“: Ist der SVW schon wieder raus aus dem Tal?

Mannheim. Ein Anfang ist gemacht, aber kann der SV Waldhof tatsächlich bis ganz zum Schluss ein Wort um den Zweitliga-Aufstieg mitreden? Nach dem 3:2-Erfolg der Mannheimer gegen Viktoria Berlin, der erste Heimsieg des Jahres, analysieren die MM-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller im Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“ die Situation bei den Blau-Schwarzen. Aus dem Januar-Tal scheint sich der SVW herausgekämpft zu haben, aber auch beim ordentlichen Auftritt gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt blieben fußballerische Probleme unübersehbar. Was in Defensive und Angriff weiter im Argen liegt - einfach reinhören.

Waldhofs Dominik Kother bei seinem Debüt gegen Viktoria Berlin. © Pix

Ein besonderes Augenmerk lag in der 36. Runde des Waldhof-Talks nicht zuletzt auf den Winter-Neuzugängen, die gegen Berlin erstmals alle drei auf dem Platz standen. Pascal Sohm s begann einmal mehr in der Startformation, doch auch Justin Butler und Dominik Kother durften vorspielen. Vor allem der Leihspieler vom Karlsruher SC führte sich mit einer Vorlage für Dominik Martinovic bestens beim Waldhof ein. An ihm werden die Mannheimer wohl noch ihren Spaß haben, prognostiziert das für den Waldhof zuständige Reporter-Duo des „MM“.

Hof berichtet außerdem von einem Wanderausflug in die Pfalz, bei dem das große Derby gegen Kaiserslautern am Sonntag, 20. Februar, seine ersten Vorboten entsandte. Der Redakteur traf im Wald hinter Neustadt an der Weinstraße auf eine größere Gruppe von FCK-Anhängern, die nach etlichen Schorle den Erzrivalen aus Mannheim mitten im Pfälzer Wald lautstark mit Schmähgesängen bedachten.

Die 36. Episode des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ mit dem Titel „Wanderlust“ ist ab Mittwoch, 0.00 Uhr, an dieser Stelle und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen.

