Offensivallrounder Berkan Taz wechselt von Dortmund II zum SV Waldhof

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat am Dienstagabend einen weiteren Neuzugang verkündet: Berkan Taz wird die Blauschwarzen in der nächsten Saison verstärken. Taz lief zuletzt für die U23 von Borussia Dortmund auf. Nun entschied sich der 23-jährige dazu, seine nächsten Schritte beim SV Waldhof Mannheim zu gehen und am morgigen Mittwoch in die Saisonvorbereitung der Buwe zu starten.

In der abgelaufenen Saison war der Offensivallrounder der beste Scorer der Dortmunder. Zuvor sammelte der gebürtige Berliner bereits Drittligaerfahrung beim SC Verl und kommt damit auf insgesamt 55 Einsätze. Zuvor machte Berkan Taz beim FC Energie Cottbus auf sich aufmerksam und sammelte in 27 Spielen ganze 25 Scorerpunkte.

„Mit Berkan Taz haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der in den vergangenen zwei Jahren seine Qualitäten in der 3. Liga unter Beweis gestellt hat. Er ist ein technisch sehr versierter Spieler, der dazu aus dem Mittelfeld eine gute Torgefährlichkeit mit sich bringt. Dazu ist er offensiv sehr variabel einsetzbar, was das Gesamtpaket weiter vervollständigt“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

Zuvor hatten die Mannheimer bereits zwei Neuzugänge vermeldet: Adrian Malachowski kommt von Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg an den Alsenweg, sowie der Rostocker Bentley Baxter Bahn, der die Buwe im Mittelfeld verstärken wird.