Neue Folge "Buwe-Gebabbel": Wie groß sind die Chancen auf ein neues Stadion für den SVW?

Mannheim. Droht nach Timo Königsmanns Patzer zum 0:1 bei Viktoria Berlin eine neue Torwart-Debatte? Wie ist das DFB-Pokallos Union Berlin zu bewerten? Und ist es eigentlich realistisch, dass der SVW in den nächsten Jahren ein neues Stadion bekommt? Außerdem diskutieren die Sportredakteure Marc Stevermüer und Alexander Müller über die Aussichten fürs am Samstag anstehende Match gegen Türkgücü München und ob in der darauffolgenden Woche im Derby beim 1. FC Kaiserslautern der ersehnte erste Sieg gegen den Erzrivalen seit Wiederaufstieg gelingen wird. Spoiler: Die Meinungen gehen auseinander.

Die neue „Buwe Gebabbel“-Folge mit dem Titel „Silberhochzeit“ gibt es am Mittwoch ab 0.00 Uhr auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G.