Wann platzt in der Liga der Knoten?

Mannheim. Ein Fußball-Festtag mit Sensation, ein Transfer-Coup und die beschwerliche Rückkehr in den Liga-Alltag: Seit das „Buwe Gebabbel“, der Waldhof-Podcast dieser Redaktion, vor zwei Wochen das letzte Mal auf Sendung ging, ist viel passiert beim Mannheimer Fußball-Drittligisten. Die Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller analysieren in der 24. Folge des beliebten Audio-Formats mit dem Titel „Die Pokalsensation und der Transfercoup“ die Entwicklungen beim SVW – natürlich gewohnt launig und bestimmt nicht staubtrocken. Unter anderem bietet Müller seinen Podcast-Rücktritt an, Hof lehnt allerdings ab.

Die Themen der Episode: Wie konnte der Waldhof den hochfavorisierten Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der ersten DFB-Pokalrunde derart düpieren? Wird Star-Einkauf Marco Höger vom 1. FC Köln die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen können? Und wann platzt in der Liga endlich der Knoten, nachdem es beim 1:1 gegen die Würzburger Kickers wieder Licht und Schatten zu attestieren galt?

Diese Fragen diskutiert das SVW-Reporter-Duo, gewährt zusätzlich Einblicke in die eigene Fußball-Sozialisation (ein Tipp: es geht um den 1. FC Köln) und blickt auf die kommenden Aufgaben des Waldhof in der 3. Liga voraus – am Samstag geht es zu Viktoria Köln, dann warten der SV Meppen und Viktoria Berlin. „Sechs bis sieben Punkte“ sind in diesen Partien laut Müller fast schon Pflicht, wenn der SVW sich Richtung oberes Tabellendrittel vorarbeiten möchte.

Das bürgt für 25 unterhaltsame Minuten rund um den Mannheimer Traditionsverein, der innerhalb von zwei Jahren in die 2. Liga aufsteigen will. Die neue „Buwe Gebabbel“-Folge gibt es am Mittwoch ab 0.00 Uhr auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G.

