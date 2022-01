Gedämpfter Jubel im "Buwe-Gebabbel" nach Saisonauftakt

Mannheim. Der erste Punkt des SV Waldhof in der neuen Saison der 3. Liga ist unter Dach und Fach, doch der Jubel der beiden „MM“-Sportredakteure Alexander Müller und Thorsten Hof im SVW-Podcast „Buwe Gebabbel“ fiel etwas gedämpft aus. Einserseits, weil beim jüngsten 1:1 in Dortmund mit Blick auf den nicht gegebenen Elfmeter in der Nachspielzeit am Ende tatsächlich etwas mehr drin war. Andererseits schauen die beiden SVW-Experten in der 23. Folge des „Buwe-Gebabbels“ weiterhin sorgenvoll auf die Personalsituation. Kann Linksverteidiger Alexander Rossipal vom SV Sandhausen sofort helfen? Warum ist schon zum Saisonstart die Verletztenliste wieder so lang und kommen tatsächlich noch bis zu fünf Neuzugänge?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit diesen Fragen setzt sich das Duo ebenso auseinander wie mit den zum Teil kurios unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Stadien und Müller berichtet gewohnt launig, warum man auf der Suche nach seiner Einlasskarte in Dortmund mehr Kilometer um das Stadion als auf dem Platz machen kann. In olympischen Zeiten schlicht Gold-verdächtig.

Vorfreude auf Frankfurt

Wie immer geht der Blick im Waldhof-Podcast aber nicht nur zurück, sondern richtet sich auch auf die nächsten Aufgaben der Blau-Schwarzen. Und da hält der Spielplan mit der Partie im DFB-Pokal am Sonntag gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt schließlich einen ganz besonderen Höhepunkt bereit. Dürfen die Fans nochmals auf so ein Spektakel wie beim 3:5 vor zwei Jahren gegen die Hessen hoffen, ist vielleicht eine Sensation drin?

Auch auf diese Fragen gibt es natürlich Antworten. Nur so viel: Allzu optimistisch ist das Podcast-Duo nicht. Für 25 kurzweilige Minuten ist also wieder gesorgt, die neue Podcast-Folge gibt es am Mittwoch ab 0.00 Uhr auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G .

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2