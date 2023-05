Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blick in die 3. Liga Für Waldhof-Fans steht die vorerst letzte Kultfahrt nach Zwickau an

Für manche Fans des SV Waldhof gehörte der Ausflug nach Zwickau zu den Kultfahrten der Saison. Doch es sieht alles danach aus, dass die Mannheimer am Samstag vorerst zum letzten Mal in der westsächsischen Provinz antreten. Unser Blick in die 3. Liga