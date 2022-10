Mannheimer Morgen Plus-Artikel 3. Liga Freiburgs Trainer Stamm zur Waldhof-Auswärtsschwäche: „Wissen das einzuordnen“

Am Samstag tritt der SV Waldhof beim SC Freiburg II an. Thomas Stamm, der Trainer der U23 des südbadischen Bundesligisten, will sich von der Mannheimer Auswärtsschwäche nicht blenden lassen