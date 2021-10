Fast halbe Waldhof-Mannschaft in Corona-Quarantäne

Mannheim. Der Corona-Ausbruch bei Fußball-Drittligist SV Waldhof hat dramatische Ausmaße angenommen. Am ersten Training in dieser Woche am Mittwochnachmittag nahmen nur noch zehn Feldspieler und zwei Torhüter teil, der Rest des Teams befindet sich nach Angaben von Sportchef Jochen Kientz in Corona-Quarantäne. Das Spiel am Samstag beim TSV 1860 München ist unter diesen Umständen akut gefährdet. Kientz schwor die Rumpfmannschaft, die in Abwesenheit des ebenfalls infizierten Cheftrainers Patrick Glöckner von Co-Trainer Maximilian Mehring und Chefanalyst Tim Stotz trainiert wurde, mit einer flammenden Ansprache auf die schwierige Situation ein. "Die Lage ist katastrophal", sagte der Sportliche Leiter dieser Redaktion. Mehrere betroffene Spieler klagten über Erkältungssymptome und Fieber. Weitere Informationen folgen.

