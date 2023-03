Ex-Waldhof-Kapitän Conrad über Elversbergs Höhenflug: "Ich kann es selbst nicht fassen"

Den 6. März hatte sich Kevin Conrad dick im Kalender angestrichen. Die Rückkehr mit seinem neuen Verein SV Elversberg an den Ort, an dem er so viele emotionale Momente erleben durfte – inklusive der denkwürdigen Party nach dem Drittliga-Aufstieg im Frühjahr 2019. Doch es kam anders. Im Training riss der Meniskus, am Mittwoch wurde Conrad bereits operiert. Ausfallzeit vier bis sechs Wochen.

