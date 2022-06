Donkor wechselt vom SV Waldhof zu Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig

Lokalsport Südhessen Sticht Anfang Glöckner in Dresden aus?

In der 3. Liga bahnt sich eine spektakuläre Trainerverpflichtung an: So soll Markus Anfang neuer Coach des Zweitliga-Absteigers Dynamo Dresden werden. Anfang war im Herbst 2021 bei Werder Bremen beurlaubt worden, weil er mit einem gefälschten Impfpass eine Immunisierung gegen das Coronavirus vorgetäuscht hatte. Das Bremer Amtsgericht verurteilte den 47-Jährigen anschließend zu einer Geldstrafe von 36 000 Euro, zudem wurde er vom DFB mit einer einjährigen Sperre belegt. Diese gilt bis zum 20. November 2022, wird ab dem 10. Juni aber zur Bewährung ausgesetzt. Anfang hätte bei Dynamo unter anderem auch Ex-Waldhof-Trainer Patrick Glöckner ausgestochen, zu dem der Dresdner Kontakt laut „Bild“ zurzeit „auf Eis liegt“. Die offene Trainerfrage hat der SV Waldhof bereits mit Christian Neidhart beantwortet. Sportchef Tim Schork bastelt in diesen Tagen gemeinsam mit dem neuen Coach am Kader für die neue Saison. Schon am 15. Juni starten die Mannheimer in die Vorbereitung, in deren Verlauf nach Informationen dieser Redaktion bisher ein Kurz-Trainingslager in Deutschland (4. bis 8. Juli) sowie Testspiele gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau (28. Juni), Regionalligist FC Astoria Walldorf (2. Juli), Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg (9. Juli) und bei Oberligist Arminia Ludwigshafen (10. Juli) fest vereinbart worden sind. Neuer Hauptsponsor bestätigt Am Dienstagabend bestätigte der SVW unterdessen einen Bericht dieser Redaktion, wonach das Mannheimer Logistikunternehmen SI Trading neuer Hauptsponsor des Drittligisten wird. „Das Engagement für den SV Waldhof ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir wollen dazu beitragen, dass der Verein die 2. Liga erreicht“, sagte Co-Geschäftsführer Ali Ibrahimaj in einer Pressemitteilung. Ex-Profi Ibrahimaj (30) kickte einst selbst für die Mannheimer in der Regionalliga. Der zweite SI-Trading-Geschäftsführer Jonas Seidel betonte: „Die lokalen Wurzeln, die Ambition auf den nächsten Schritt und die Vielfalt - das sind Werte, die wir mit dem Waldhof teilen. Wir passen zusammen!“ Auch Geschäftsführer Markus Kompp zeigte sich zufrieden. „Die SI Trading GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen, welches unsere Vorstellungen eines Trikotsponsors voll und ganz mitgegangen ist“, sagte er.

Mehr erfahren