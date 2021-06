Buwe-Gebabbel zurück aus der Sommerpause: Die Schnatterer-Falle

Lokalsport Mannheim Trio verpasst den Auftakt

Dass die Corona-Pandemie nach lange nicht vorbei ist, musste auch der SV Waldhof beim Trainingsstart zur Kenntnis nehmen. Gleich drei Profis der Blau-Schwarzen fehlten wegen überstandenen oder aktuell angeordneten Quarantäne-Maßnahmen. „Das sind unerfreuliche Nachrichten, aber den Jungs geht es immerhin allen gut“, kommentierte Trainer Patrick Glöckner die missliche Lage. Der Coach musste auf Anton Donkor (Bild), Joseph Boyamba und Gerrit Gohlke verzichten. Linksverteidiger Donkor fiel am vergangenen Donnerstag beim ersten PCR-Test des SVW vor dem Trainingsstart mit einem positiven Ergebnis auf und kann nun erst wieder am 1. Juli auf den Platz. Da er bis dahin keinen Kontakt mit den Teamkollegen hatte, blieb das Ergebnis ohne weitere Auswirkungen auf die Mannschaft. {element} Boyamba hatte sich das Virus in der dreiwöchigen Pause zugezogen und kann am Mittwoch wieder zur Mannschaft stoßen, Gohlke war nach seiner 14-tägigen Quarantäne am Montag schon wieder dabei, absolvierte allerdings nur eine Einheit auf dem Ergometer. „Wenn du zwei Wochen komplett raus bist, ist es wichtig, dass der Körper nicht von Beginn an überfordert wird. Deshalb wird das in den nächsten Tagen bei ihm noch etwas ruhiger zugehen und er dann wieder voll einsteigen kann.“ {furtherread} Einen Vorwurf wollte der Coach seinen Profis nicht machen. „Das ist wohl der Zeit geschuldet. Ich denke schon, dass die Spieler schon aufpassen. Die sind da sehr professionell. Aber da sieht man, dass uns diese Sache weiter beschäftigen wird und wir da extrem aufpassen müssen“, sagte, Glöckner. Die Spieler beim Trainingsauftakt wurden alle negativ getestet. th

