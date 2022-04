Bernd Beetz als Waldhof-Präsident wiedergewählt

Mannheim. Bernd Beetz bleibt Präsident des SV Waldhof. Die Mitgliederversammlung des Mannheimer Traditionsvereins wählte den 71-Jährigen am Montagabend im Eventcenter in der Neckarstadt erneut zum Präsidenten. Der Investor und Mäzen des SVW erhielt 113 Stimmen der 165 wahlberechtigten Anwesenden, zwei Mitglieder votierten mit Nein, 49 enthielten sich – das sind knapp 69 Prozent Ja-Stimmen. „Ich bedanke mich für das klare Votum und das Vertrauen“, sagte Beetz. Bei seiner ersten Wahl im Jahr 2018 hatten 68 Prozent der Mitglieder für Beetz votiert. Die Mitgliederversammlung war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Weitere Informationen folgen.

