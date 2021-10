1:3 gegen Union Berlin: SV Waldhof liefert großen Pokal-Kampf

Mannheim. Der SV Waldhof hat nach einem packenden Fußball-Abend erst nach Verlängerung die nächste Sensation im DFB-Pokal verpasst. Trotz einer leidenschaftlichen Leistung und einer frühen 1:0-Führung durch Alexander Rossipal (4.) verloren die Mannheimer am Mittwochabend vor 14.651 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Carl-Benz-Stadion in der zweiten Runde gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin unglücklich mit 1:3 (1:1) nach Verlängerung. Kevin Behrens (18., 118.) und Taiwo Awoniyi (94.) trafen für den Bundesligisten. Drittligist SVW wehrte sich nach Kräften gegen den Europapokal-Teilnehmer und konnte die Partie lange offen gestalten. Der Waldhof hatte selbst in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen zur erneuten Führung - etwa durch Gillian Jurcher in der 53. Minute. In der Verlängerung setzte sich aber die Routine, individuelle Klasse und Abgezocktheit des Bundesliga-Fünften gegen die nachlassenden Kräfte des furios kämpfenden Außenseiters durch. Nach Awoniyis Tor zum 1:2 in der vierten Minute der Verlängerung war die Partie entschieden, der frühere Sandhausener Behrens legte kurz vor Schluss noch seinen zweiten Treffer des Abends nach.

