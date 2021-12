Sieg gegen Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen erreichen Pokal-Viertelfinale

Heidelberg. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben nach einem 35:30 (18:17)-Sieg über den TVB Stuttgart das Viertelfinale des DHB-Pokals erreicht. Nach einer ausgeglichenen Partie in der Anfangsphase zogen die Löwen am Mittwochabend im Heidelberger SNP Dome mit dem Treffer zum 12:11 in der 19. Spielminute zunächst allmählich davon. So wurde sich bis zu 25. Minute eine 17:13-Führung herausgespielt. Bis zur Pause kamen die Stuttgarter jedoch noch bis auf ein Tor heran. Mit einem 18:17 aus Sicht der Hausherren ging es in die Pause.

Wie in der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften auch im zweiten Durchgang ergebnistechnisch weiter auf Augenhöhe. Etwa zehn Minuten vor Ende der Partie setzten sich die Gastgeber wieder ab und spielten sich bis zur 56. Minute einen vorentscheidenden Drei-Tore-Vorsprung zum 32:29 heraus. Die Gäste aus Stuttgart sollten sich davon nicht mehr erholen. Die Löwen gewannen das Pokal-Achtelfinale schließlich mit 35:30.

Löwe Andy Schmid gelangen zehn Treffer. Damit war er bester Werfer der Partie.