Rhein-Neckar Löwen holen Rückraumspieler Oskarsson

Mannheim. Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat zur kommenden Saison den Isländer Arnor Snaer Oskarsson verpflichtet. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom isländischen Club Valur Reykjavik und erhält einen Vertrag bis 2025, wie der zweifache deutsche Meister am Dienstag mitteilte. "Eine seiner größten Stärken ist die Flexibilität. Weil er auch auf außen und Mitte spielen kann, stellen wir uns mit ihm in Sachen Kaderstruktur noch breiter und variabler auf", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann über den Neuzugang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wechsel zu den Löwen hatte sich angedeutet

Der Wechsel von Oskarsson hatte sich schon im März angedeutet (wir berichteten). Der 1,82 Meter große Linkshänder gehört trotz seines jimgen Alters bereits zu den Leistungsträgern des isländischen Rekordmeisters und hinterließ auch schon als Kapitän der isländischen Jugend-Nationalmannschaft seine Spuren. Mit dem deutschen Handball kam Oskarsson in dieser Spielzeit bereits ebenfalls intensiv in Berührung: Mit Valur Reykjavik traf der Rückraumakteur im Hinspiel des Achtelfinales in der European League auf Frisch Auf Göppingen (Hinspiel 29:36) und erzielte dabei vier Treffer.