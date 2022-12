Rhein-Neckar Löwen gewinnen in Gummersbach: Mini-Kader mit Mega-Leistung

Sebastian Hinze ballte die Fäuste, ging leicht in die Knie und schrie seine Freude heraus. Dieser Sieg, dieser Erfolg, diese zwei Punkte waren für den Trainer der Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend etwas ganz Besonderes. Denn das 32:29 (18:16) in der Handball-Bundesliga erkämpften sich die Mannheimer unter schwierigsten personellen Bedingungen. „Das ist einfach unfassbar, ich musste ganz

...