Löwen siegen deutlich

Altensteig. Die Rhein-Neckar Löwen sind mit einem standesgemäßen Erfolg in den Sparkassen-Cup gestartet. Zum Auftakt am Freitagabend gewann der Handball-Bundesligist gegen den Verbandsligisten und Gastgeber TSV Altensteig mit 53:19 (25:9). Bester Torschütze für den zweifachen deutschen Meister war Niklas Michalski mit 14 Toren.

„Die Jungs haben das gut gemacht. Wir wussten um den Klassenunterschied und haben uns selbst Aufgaben gestellt, zum Beispiel immer wieder das Tempospiel zu forcieren“, sagte Trainer Sebastian Hinze nach der ungleichen Partie.

Am Samstagabend (20.30 Uhr) treffen die Badener im Halbfinale auf den HC Kriens-Luzern mit Ex-Löwe Andy Schmid. Die Schweizer setzten sich gegen den Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten mit 31:28 durch. Am Sonntag stehen die Platzierungsspiele an, in der nächsten Woche reist der Bundesligist mit seinem neuen Coach Hinze ins Trainingslager nach Österreich. Auch dort stehen viele Einheiten auf dem Programm. mast