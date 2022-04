Ex-Löwe Palicka kann nach Abschied aus Mannheim den "Handball wieder genießen"

Mannheim. Der schwedische Handball-Nationaltorwart und ehemalige Rhein-Neckar Löwe, Andreas Palicka, hat sich via Instagram mit einigen vielsagenden Sätzen an seine Fans gewandt. In der Mitteilung blickt der Weltklassekeeper auf die Saison 2021/22 zurück, die er als „emotionale Achterbahnfahrt“ beschreibt. Konkret geht er auf den EM-Titel mit der Nationalmannschaft ein und die vergangenen Monate beim schwedischen Erstligisten Redbergslids IK, zu dem Palicka im Dezember gewechselt war.

Damals verließ der 35-Jährige die Löwen - unter anderem wegen Meinungsverschiedenheit mit der Clubführung - im Unfrieden, entsprechend kommt der badische Bundesligist in seinem Statement nun auch nicht mehr vor. Stattdessen schreibt Palicka von der „lohnendsten Entscheidung meiner Karriere, eine Entscheidung, die mir die Möglichkeit gab, Handball wieder zu genießen“. Unzweifelhaft ist damit seine Rückkehr nach Schweden gemeint, sein neuer Vertrag dort habe „zu echter Freude und Glück geführt“.

Als Palicka vor vier Monaten zu Redbergslids IK wechselte, stand der Verein auf dem letzten Platz. Am vergangenen Wochenende sicherte sich der Club auch dank der Unterstützung des Schlussmannes noch den Klassenerhalt in der Relegation. Für Redbergslids ist die Saison beendet, Palicka wird ab Juli das Trikot des französischen Nobelvereins Paris Saint-Germain tragen. Dieser Wechsel stand schon zu seiner Löwen-Zeit fest, umso unerwarteter kam deshalb der kurze Zwischenstopp in Redbergslids und sein damit verbundener vorzeitiger Löwen-Abschied, der nach fünfeinhalb überwiegend erfolgreichen Jahren in Mannheim etwas von einer Flucht hatte.