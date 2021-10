Von Marc Stevermüer

Die Situation entspannt sich ein wenig. Mehr aber auch nicht. Denn von idealen Trainingsbedingungen sind die Rhein-Neckar Löwen nach den Corona-Fällen in der vergangenen Woche noch ein wenig entfernt. „Immerhin ist Niclas Kirkeløkke wieder zurück“, freut sich Trainer Klaus Gärtner, dass sich der Däne nach seiner Infektion freitesten konnte und am Sonntag (16 Uhr) in

...