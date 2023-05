Abt fordert Wiedergutmachung

Ludwigshafen. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen empfangen am Mittwochabend um 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle den TSV Bayer Dormagen. Michel Abt, der Coach der Pfälzer, verlangt von seinen Spielern Wiedergutmachung für die jüngste Niederlage beim VfL Lübeck-Schwartau. „Die Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind, geht nicht. Wir haben viel zu wenig gezeigt, ohne Emotionen gespielt“, blickt der Trainer auf die 27:36-Klatsche vom 21. April zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen den Tabellen-14. Dormagen, der noch Punkte benötigt, um in Sachen Ligaverbleib ganz sicher zu gehen, fordert Abt von seiner Mannschaft, die den achten Tabellenrang belegt: „Wir sind in dieser Partie gerade in eigener Halle der Favorit. Ich will auch, dass wir wie ein Favorit auftreten. Das ist ein Spiel, das wir einfach gewinnen müssen. Dafür will ich, dass wir schnellen Handball spielen. Und vor allem Mut und Emotionen zeigen.“ Dormagen gewann zuletzt mit 33:29 gegen den HC Elbflorenz.

Unterdessen wird Linksaußen Enis Keskic bei den Eulen in dieser Saison nicht mehr auflaufen. Der Bosnier spielt in den Planungen von Coach Abt keine Rolle mehr und hätte den Verein ohnehin im Sommer verlassen.

Keskic spielt keine Rolle mehr

Mehr zum Thema Handball-Badenliga Derby lebt von der Spannung Mehr erfahren

Nun hat Keskic, der 2021 von den Füchsen Berlin nach Ludwigshafen gewechselt war, offenbar um eine Vertragsauflösung gebeten, die der Club nun wohl auch umgesetzt hat.

Für Mittwoch kann Coach Abt voraussichtlich wieder auf Torhüter Matej Asanin bauen, der zuletzt erkrankt gefehlt hatte. Das Hinspiel gewannen die Eulen gegen Dormagen mit 28:26