Szwarz, Cramarossa und Brückmann rücken in den Kader - Holzer raus

Ingolstadt. Personelle Änderungen bei den Adlern Mannheim. Nach der Sperre gegen Adler-Stürmer David Wolf (wir berichteten) hat Cheftrainer Bill Stewart neues Personal in seine Aufstellung für das dritte Play-off-Halbfinalspiel beim ERC Ingolstadt gemischt. Die größte Überraschung ist dabei die Rückkehr des seit mehreren Wochen angeschlagenen Mittelstürmers Jordan Szwarz, der zwischen Nico Krämmer und Lean Bergmann stürmen wird. Zudem rücken die zuletzt überzähligen Joseph Cramarossa und Arkadiusz Dziambor in den Kader. Auch der angeschlagene Stammtorwart Felix Brückmann nimmt hinter Adler-Schlussmann Arno Tiefensee auf der Ersatzbank platz. Verteidiger-Routinier Korbinian Holzer steht dagegen - genauso wie Simon Thiel - nicht in der Aufstellung.

