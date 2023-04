Adler Mannheim gewinnen erneut gegen ERC Ingolstadt

Ingolstadt. Eishockey live: Nach zwei Halbfinal-Duellen steht es zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt 1:1. Holen sich die Adler den Sieg in Spiel drei in Ingolstadt? Verfolgen Sie die Partie in unserem Ticker!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2:1 – Adler gewinnen wieder in Ingolstadt

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim auch das zweite Auswärtsspiel der Play-off-Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt für sich entscheiden können. Am Dienstagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 2:1 (0:0/2:1/0:0). In der Best-of-Seven-Serie steht es jetzt 2:1 für Mannheim. Spiel eins hatten die Adler am vergangenen Freitag mit 3:1 nach Hause gebracht, im zweiten Spiel hatte es eine 3:6-Heimniederlage gesetzt.

Das dritte Serienmatch begannen die Mannheimer sehr abwartend. Mit einem 0:0 ging es in die erste Drittelpause. Nach Wiederbeginn blieb Ingolstadt das aktivere Team und ging durch ein Tor von Stefan Matteau mit 1:0 in Führung (27.). Nur 18 Sekunden später hatte Matthias Plachta die Mannheimer Antwort parat – und stellte auf 1:1 (27.). In Minute 35 stand Rückkehrer Jordan Szwarz goldrichtig vor dem Kasten der Ingolstädter und traf zum frühen 2:1-Endstand.

Am Donnerstag (19:30 Uhr) geht es mit Spiel vier in der Mannheimer SAP Arena weiter. Spiel fünf ist für Samstag (18 Uhr) in Ingolstadt vorgesehen.