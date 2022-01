Straubing. Im Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers konnten die Adler Mannheim beim 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) in Niederbayern am Mittwoch ihre Erfolgsserie von drei Siegen in Folge nicht fortsetzen und kassierten die erste Niederlage im Jahr 2022.

Das Spiel in Straubing hätte für die Adler Mannheim am Mittwochabend glänzend beginnen können, als Tim Wohlgemuth nach wenigen Sekunden nur den rechten Torpfosten traf (1.). Nachdem Ex-Adler Cody Lampl zuvor David Wolf gecheckt hatte, schlug dieser mit einem Cross Check zurück, der nach Geschmack der Unparteiischen auch noch hoch angesetzt war, was fünf Minuten und eine Spieldauerdisziplinarstrafe für Wolf zur Folge hatte (5.). Für den Stürmer war das Spiel damit beendet. In der fünfminütigen Überzahl traf Brandon Manning zum 1:0 (5.) für die Hausherren.

Die Adler handelten sich weitere Strafen ein und mussten daher auch das zweite Drittel wegen einer Strafe gegen Matthias Plachta in Unterzahl beginnen. Die Strafe überstanden die Blau-Weiß-Roten unbeschadet. Die anschließende eigene Überzahl nutzten die Adler nicht für sich. Mit dem bis dato schönsten Angriff in einer insgesamt chancenarmen Begegnung erhöhte David Elsner auf 2:0 (34.) für die Gastgeber.

Im Schlussdrittel schaffte Jordan Szwarz in der 52. Minute für die Mannheimer das Anschlusstor zum 2:1, aber der Ausgleich sollte den Blau-Weiß-Roten nicht mehr gelingen.

Das Freitagsheimspiel der Adler Mannheim gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven wurde wegen Corona-Fällen bei den Norddeutschen abgesagt, die sich in einer behördlich angeordneten Teamquarantäne befinden. Ein Nachholtermin für diese Begegnung steht noch nicht fest. Ob das für den Sonntag (16.30 Uhr) geplante Heimspiel der Bremerhavener gegen die Adler unter diesen Umständen stattfinden wird, war am frühen Mittwochabend noch offen.