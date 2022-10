Schwenningen. Die Adler Mannheim haben das Landesduell bei den Schwenninger Wild Wings am Freitagabend mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) gewonnen und damit in der DEL den siebten Sieg in Serie eingefahren.

Im ersten Drittel dauerte es vor den 4964 Zuschauern in Schwenningen gerade einmal 33 Sekunden bis Borna Rendulic die Adler mit 1:0 (1.) in Führung schoss. Die Blau-Weiß-Roten verpassten das 2:0 im ersten Abschnitt knapp, als Tim Wohlgemuth den linken Pfosten des Wild Wings-Tores traf (8.). Das Team von Adler-Headcoach Bill Stewart, das kurzfristig auf den angeschlagenen David Wolf verzichten musste, ging denn auch verdient mit dem 1:0-Vorsprung in die erste Drittelpause.

Die Hausherren fanden im zweiten Abschnitt zwar besser ins Spiel, aber die Adler landeten einen Doppelschlag, als zunächst Luca Tosto auf 2:0 (26.) und wenig später Matthias Plachta auf 3:0 (27.) erhöhte. Die Wild Wings schöpften allerdings wieder Hoffnung, als Tylor Spink in Überzahl für die Schwenninger auf 1:3 (31.) verkürzte.

Tylor Spink war es auch der im Schlussabschnitt die Wild Wings auf 2:3 (53.) heranbrachte, aber als die Schwenninger ihren Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers gezogen hatten, markierte Matthias Plachta mit einem Empty Net Goal das 4:2 (60.).

Am Sonntag (16.30 Uhr) haben die Adlern Mannheim den ERC Ingolstadt in der SAP Arena zu Gast.