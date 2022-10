Plachta ist der Dreh- und Angelpunkt bei den Adlern

Matthias Plachta musste schmunzeln, als er vor dem Spiel bei den Schwenninger Wild Wings (Freitag, 19.30 Uhr) auf seine starke Punkteausbeute zum Start in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) angesprochen wurde. „Das ist auch so eine Sache mit dem Glück“, meinte er und führte aus: „Wenn man beispielsweise nur das Tor in Augsburg nimmt. Das sind halt so Sachen, die passieren, wenn es läuft“, sagte

