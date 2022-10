Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Nico Krämmer, der perfekte Mannschaftsspieler der Adler Mannheim

Für Nico Krämmer steht der Erfolg seines Teams an erster Stelle – immer. Der Stürmer der Adler Mannheim hat viele Qualitäten. Beim 4:2-Sieg in Schwenningen am Freitag glänzte er als Vorbereiter