Erneute Niederlage: Adler Mannheim verlieren auch gegen Düsseldorf

Mannheim. Die Ergebniskrise der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hält an. Am Freitagabend verlor die Mannschaft von Trainer Pavel Gross ihr Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG mit 2:4 (0:1/2:3/0:0). Damit stehen die Adler jetzt bei fünf Niederlagen aus den jüngsten sieben DEL-Begegnungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey (mit Fotostrecke) Adler beim 2:4 gegen Düsseldorf zu soft in der Defensive Mehr erfahren Eishockey Adler Mannheim: Heimniederlage gegen die DEG 9 Bilder Mehr erfahren

Fünf Tage nach der 3:7-Heimniederlage gegen die Wolfsburg Grizzlys präsentierte sich Mannheim vor den leeren Rängen der SAP Arena bemüht. Die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Kasten ließen die Kurpfälzer im ersten Drittel jedoch vermissen. Besser machten es die Gäste aus Düsseldorf, für die Brendan O’Donnell die erste echte Torchance zur 0:1-Führung nutzte (10.). Im zweiten Abschnitt gelang Adler-Stürmer Jordan Szwarz der 1:1-Ausgleich (26.), ehe O’Donnell im ersten Powerplay der Partie auf 1:2 stellte (29.). Kurz nach dem 2:2 durch Adler-Verteidiger Sinan Akdag (32.) gab es das zweite Überzahlspiel für die DEG. Diesmal traf Brett Olson zum 2:3 (34.). Zwei Minuten später legte Carter Proft das 2:4 nach (36.).

Am Sonntag (16.30 Uhr) reisen die Adler zum ERC Ingolstadt.