Adler Mannheim verpflichten Nationalspieler Tom Kühnhackl

Mannheim. Die Adler Mannheim haben den deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl unter Vertrag genommen. Das teilten die Adler am Dienstag mit. Der 31-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison für Skellefteå AIK in der SHL, wurde jüngst mit dem schwedischen Topclub Vizemeister. Kühnhackl unterschreibt in Mannheim einen Dreijahresvertrag.

„Wenn ein Spieler wie Tom auf den Markt kommt, muss man nicht lange überlegen“, erklärt Sportmanager Jan-Axel Alavaara und ergänzt: „Tom ist ein Musterprofi, der für seinen Erfolg sehr hart gearbeitet hat. Aufgrund seines Charakters passt er perfekt in unser Team. Zudem weiß er ganz genau, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir eine Menge Freude an ihm haben werden.“

Mit den Pittsburgh Penguins gewann Kühnhackl 2016 und 2017 den Stanley Cup in der NHL. Später kehrte er schließlich nach Europa zurück und spielte fortan für Skellefteå in Schwedens höchster Eishockeyliga.

"Mit so einer Mannschaft sollte der Titel immer das Ziel sein"

„Die Chance, für einen so großen, erfolgreichen Club zu spielen, lässt man sich nicht einfach so entgehen. Meine Frau und ich freuen uns auf eine neue Herausforderung in Mannheim und können es kaum erwarten. Meine Ziele sind klar: Ich will der Mannschaft in allen Bereichen helfen und am Ende der Saison hoffentlich ganz oben stehen. Mit so einer Mannschaft und Organisation sollte der Titel immer das Ziel sein“, sagt Kühnhackl.