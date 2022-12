Mannheim. Die Adler Mannheim haben das „Spiel der leuchtenden Herzen“ am Freitagabend für sich entschieden. Am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) feierte die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart einen 4:2 (2:1/2:0/0:1)-Heimsieg über die Straubing Tigers.

In einem temporeichen und ausgeglichenen ersten Drittel gingen die Adler vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena früh mit 2:0 in Führung. Borna Rendulic stellte das 1:0 sicher (5.), Sinan Akdag legte das 2:0 nach (9.). Jason Akeson brachte den Tabellenvierten Straubing auf 1:2 heran (18.). Im zweiten Abschnitt blieben beide Mannschaften gefährlich. Die Adler erwischten die Tigers aber in ihrer stärksten Phase – Nigel Dawes (36.) und David Wolf (40.) bauten die Mannheimer Führung auf 4:1 aus. Im Schlussdrittel verkürzte der Ex-Adler Luke Adam im Powerplay auf 2:4 (48.).

Am zweiten Weihnachtstag (15.15 Uhr) sind die Adler zu Gast bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven. Am Mittwoch (19.30 Uhr) reisen die Blau-Weiß-Roten zu den Iserlohn Roosters. Ihr letztes Heimspiel des Jahres bestreiten die Adler am kommenden Freitag (19.30 Uhr) gegen die Bietigheim Steelers.

