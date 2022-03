Adler Mannheim gewinnen mit 5:4 nach Penaltys in Ingolstadt

Ingolstadt. Im Penaltyschießen haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge sichergestellt. In der Nachholpartie des 42. Spieltags gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit 5:4 (0:2/2:2/2:0/SO) beim ERC Ingolstadt und nahm somit zwei Punkte mit.

Vor 2511 Zuschauern in der Saturn Arena schlugen die Ingolstädter nach einem intensiven und ausgeglichenen Auftakt innerhalb von 86 Sekunden zweimal zu. Brandon Defazio (8.) und Frederik Storm (9.) stellten auf 0:2 aus Adler-Sicht. Andrew Desjardins verkürzte im zweiten Drittel auf 1:2 (28.), doch nur 30 Sekunden später fälschte ERC-Flügelstürmer Chris Bourque einen Schuss von Fabio Wagner zum 1:3 ab (28.). Nach dem erneuten Mannheimer Anschlusstreffer, diesmal durch Markus Eisenschmid zum 2:3 (32.), schloss Ben Marshall einen mustergültigen Konter zum 2:4 ab (34.).

Im Schlussdrittel brachte David Wolf die Adler auf 3:4 heran (42.). 71 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit lenkte Desjardins einen Abschluss von Eisenschmid entscheidend zum 4:4-Ausgleich ab (59.). Im Penaltyschießen verwandelte Borna Rendulic den letzten Versuch.

Das nächste Spiel der Adler ist für Mittwochabend (19:30 Uhr) vorgesehen, dann sind die Ingolstädter zu Gast in der Mannheimer SAP Arena.

Die Partie zum Nachlesen