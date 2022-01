Adler Mannheim gewinnen knapp gegen Schwenningen

Mannheim. Die Adler Mannheim haben das Südwest-Duell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings behauptete sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Sonntagabend mit 4:3 (1:1/3:1/0:1).

Eine Woche nach dem 5:1-Erfolg bei den Kölner Haien konnten die Adler in ihrem ersten Heimspiel des Jahres auf sechs Rückkehrer setzen (Lean Bergmann, Korbinian Holzer, Ruslan Iskhakov, Arkadiusz Dziambor, Florian Elias, Thomas Larkin). Vom Startbully weg bestimmten die Kurpfälzer das Geschehen. Verteidiger Thomas Larkin schoss Mannheim in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. Brett Pollock traf in Minute 17 zum 1:1-Ausgleich. Das 2:1 für die Adler erzielte Jason Bast im Powerplay (24.). Nur 47 Sekunden später legte Luca Tosto das 3:1 nach (25.). In Minute 30 erhöhte Matthias Plachta in Überzahl auf 4:1. Nach dem 2:4 durch Tyson Spink blieb die Partie offen (33.). Im letzten Drittel gelang Max Görtz der schnelle 3:4-Anschlusstreffer (42.), doch dabei blieb es letztlich auch.

Das nächste Spiel der Adler ist für Freitagabend (19:30 Uhr) vorgesehen, es geht zum ERC Ingolstadt. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) erwartet Mannheim Spitzenreiter Eisbären Berlin in der SAP Arena.

