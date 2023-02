Adler-Kapitän Denis Reul nimmt die schlechte Phase der Mannheimer persönlich

Die Adler Mannheim laufen in der Deutschen Eishockey Liga momentan ihren Ansprüchen weit hinterher und hätten sich dafür so kurz vor den Play-offs kaum einen schlechteren Zeitpunkt auswählen können. In den vergangenen acht Tagen absolvierten die Mannheimer vier Spiele, verließen das Eis dabei dreimal als Verlierer und fuhren insgesamt nur zwei Punkte ein. Der Höhepunkt dieser Abwärtsspirale

...