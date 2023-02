Adler Mannheim blamieren sich zuhause gegen Köln

Mannheim. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Dienstagabend eine deftige Packung vor heimischer Kulisse bezogen. Im Traditionsduell gegen die Kölner Haie gab sich die Mannschaft von Chefcoach Bill Stewart mit 2:5 (0:1/1:4/1:0) geschlagen.

Zwei Tage nach der 2:3-Derbyniederlage bei Aufsteiger Löwen Frankfurt gerieten die Adler vor 9677 Zuschauern in der SAP Arena früh ins Hintertreffen. Maxi Kammerer traf nach knapp vier Minuten zur 1:0-Führung für die Gäste aus dem Rheinland (5.).

Im Mittelabschnitt legte Andreas Thuresson das 2:0 nach (25.). Der Ex-Adler Jason Bast erhöhte im Kölner Powerplay auf 3:0 (30.). Der 1:3-Anschlusstreffer durch Verteidiger Sinan Akdag (33.) ließ nur kurz Hoffnung bei Mannheim aufkeimen. Noch vor der zweiten Pause stellten Louis-Marc Aubry (36.) und Stanislav Dietz (39.) auf 4:1 und 5:1. Im Schlussdrittel verkürzte Adler-Stürmer Stefan Loibl in Überzahl auf 2:5 (44.). Dabei blieb es.

Für die Adler geht es am Freitagabend (19:30 Uhr) weiter. Dann kommen die Eisbären Berlin in die SAP Arena. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es für die Blau-Weiß-Roten zu den Grizzlys Wolfsburg.