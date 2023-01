Adler bezwingen Wolfsburg mit 4:2 – Erstes Adler-Tor für Cramarossa!

Mannheim. Nach dem 5:1-Heimsieg gegen München und dem 3:0-Auswärtssieg in Iserlohn haben die Adler Mannheim am Dienstagabend vor 8232 Zuschauern in der SAP Arena gegen die Grizzlys Wolfsburg mit einem 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)-Sieg den dritten Sieg in Folge eingefahren und damit auch Platz zwei in der DEL-Tabelle erst einmal verteidigt.

Nachdem im ersten Drittel Tyler Gaudet (1.) und David Wolf (5.) die große Chance zum 1:0 für die Adler ausgelassen hatten, bestrafte dies Laurin Braun mit dem 0:1 (5.), der damit auch gleich die erste richtige Wolfsburger Tormöglichkeit erfolgreich nutzte. Es sollte für die Gäste noch besser kommen, als Spencer Machacek für die Grizzlys auf 2:0 (14.) erhöhte. Dann schlug allerdings der Moment von Adler-Neuzugang Joseph Cramarossa, der mit seinem ersten Tor für die Adler auf 1:2 (16.) verkürzte.

In den zweiten 20 Minuten ließen diesmal Gäste in Person von Tyler Morley die frühe Torchance liegen, der Felix Brückmann im Adler-Tor nicht überwinden konnte (21.). Fabrizio Pilu sorgte schließlich mit seinem ersten Saisontor für die Adler Mannheim für das umjubelte 2:2 (36.). Mit diesem Stand ging es auch ins Schlussdrittel.

Im dritten Abschnitt drehten die Adler das Spiel dann zu ihren Gunsten, als Markus Eisenschmid zum 3:2 (46.) einnetzte und Tyler Gaudet zum 4:2 (60.) in den bereits verwaisten Wolfsburger Kasten traf.

Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) haben die Adler Mannheim schon ihr nächstes Heimspiel, dann sind die Schwenninger Wild Wings zum Landesduell in der SAP Arena zu Gast.