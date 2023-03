Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler-Angreifer Jentzsch: „Wir haben gezeigt, dass wir da sind“

Nach dem 2:1-Sieg in Köln sind die Adler Mannheim zurück in der Play-off-Viertelfinalserie. Großen Anteil am Erfolg in der Domstadt hatte der 22-jährige Taro Jentzsch mit einem Tor und einer Vorlage