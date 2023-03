Köln. In Spiel zwei der DEL-Play-off-Viertelfinalserie im Modus „Best of seven“ zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien standen sich beide Teams am Freitagabend in der mit 18600 Zuschauern restlos ausverkauften Lanxess Arena in Köln gegenüber. Dabei konnten die Adler die 0:4-Pleite aus Spiel eins wettmachen und glichen mit einem 2:1 (1:0,0:0,1:1)-Sieg in der Domstadt die Serie zum 1:1 aus!

In einem von viel Intensität und auch mit je fünf Strafen auf beiden Seiten von Strafzeiten geprägten ersten Drittel, sorgte Taro Jentzsch in Überzahl mit dem 1:0 (15.) dafür, dass die Adler in dieser Serie endlich das erste Tor bejubeln durften.

Im zweiten Drittel präsentierten sich die Adler dann deutlich stärker als die Hausherren und verdienten sich die Führung. Allerdings verpassten es die Kufencracks aus der Kurpfalz ein mögliches zweites Tor nachzulegen. Auch eine Fünf gegen Drei-Überzahl konnten die Blau-Weiß-Roten nicht zum eigentlich verdienten zweiten Treffer nutzen.

Der Schlussabschnitt brachte dann durch Ryan MacInnis das längst verdiente 2:0 (42.) für die Adler, ein Tor das sich noch als wichtig erweisen sollte. So nahmen die Kölner in der Schlussphase Torhüter Mirko Pantkowski zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und Nicholas Baptiste konnte Adler-Torwart Arno Tiefensee zum 1:2 (59.) überwinden, dabei blieb es allerdings und die mitgereisten Adler-Fans durften den 1:1-Serienausgleich bejubeln.

Am Sonntag (19 Uhr) findet Spiel drei der Serie zwischen den Adlern und den Haien in der Mannheimer SAP Arena statt.