3:0 - Adler Mannheim gewinnen auch in Iserlohn klar

Iserlohn. Die Adler Mannheim haben am 45. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 3:0 (3:0/0:0/0:0) bei den Iserlohn Roosters.

Zwei Tage nach dem klaren 5:1-Heimerfolg gegen Tabellenführer EHC München legten die Mannheimer auch im Sauerland stark los. Nach nur 53 Sekunden schlug Angreifer Borna Rendulic zur 1:0-Führung für die Adler zu. In der achten Minute erhöhte David Wolf auf 2:0, drei Minuten später stellte Stefan Loibl auf 3:0 (11.). Nach einem torlosen zweiten Spieldrittel brachten die Kurpfälzer den Sieg im Schlussabschnitt souverän nach Hause.

Für die Adler geht es am Dienstag (19:30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg in der SAP Arena weiter.

