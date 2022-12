2:6 – Adler verlieren das Spitzenspiel bei DEL-Primus München

München. Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel des 29. Spieltags der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verloren. Mit 2:6 (0:2/2:3/0:1) musste sich der Tabellenzweite am Sonntagnachmittag beim souveränen DEL-Primus EHC München geschlagen geben.

5.728 Zuschauer in der ausverkauften Münchner Eis-Arena sahen zunächst eine ausgeglichene Partie. In der sechsten Minute verwertete aber Maximilian Daubner ein starkes Zuspiel von Ben Street zur 1:0-Führung für den EHC. Die Adler überstanden wenig später zwei Unterzahlsituationen unbeschadet. Die dritte Zeitstrafe binnen weniger Minuten hatte jedoch das 2:0 für München durch Frederik Tiffels zur Folge (14.). Kurz nach Beginn des zweiten Drittels erhöhte Yasin Ehliz im EHC-Powerplay auf 3:0 (21.). Die Adler konnten kurz danach eine Fünf-Minuten-Strafe gegen München für sich nutzen. Jordan Szwarz (25.) und Matt Donovan (26.) verkürzten auf 2:3. Doch noch vor Ablauf der Mannheimer Überzahlsituation stellte der Ex-Mannheimer Ben Smith auf 2:4 (28.). Konrad Abeltshauser stellte den Münchner Drei-Tore-Vorsprung wieder her – 2:5 (35.). In der 56. Minute sorgte Austin Ortega mit dem 6:2 für den Endstand – und für eine neue Mannheimer Negativmarke. Sechs Gegentore hatten die Blau-Weiß-Roten in dieser Saison bisher noch in keinem Spiel kassiert.

Für die Adler geht es am Mittwoch (19:30 Uhr) mit einem Heimspiel in der SAP Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers weiter.

