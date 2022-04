2:1 – Adler Mannheim schlagen Straubing in der Over-Time

Mannheim. Die Adler Mannheim haben auch das zweite Spiel ihrer Playoff-Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 2:1 (0:0/1:1/0:0/OT) nach Over-Time gegen die Straubing Tigers durch. In der Playoff-Serie steht es jetzt 2:0 für die Adler. Damit benötigten die Kurpfälzer nur noch einen Sieg zum Einzug ins Halbfinale.

10.255 Zuschauer in der Mannheimer SAP Arena sahen im ersten Drittel eine hochintensive und ausgeglichene Begegnung, aber keine Tore. Das änderte sich im zweiten Abschnitt, als der Ex-Adler Taylor Leier eine Überzahlsituation zur 1:0-Führung für die Gäste aus Niederbayern abschloss (25.). In der 34. Minute fälschte Jordan Szwarz einen Schuss von Ilari Melart zum 1:1-Ausgleich ab. In der Verlängerung erzielte Nicolas Krämmer in der 68. Minute den 2:1-Siegtreffer, der nach Videobeweis anerkannt wurde.

Am Donnerstagabend (19:30 Uhr) fahren die Adler zum dritten Spiel der Playoff-Serie, die im Best-of-Five-Modus ausgespielt wird, nach Straubing.

