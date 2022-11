Mannheim.

Die Adler Mannheim haben am 20. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge geholt. Am Sonntag gewann der Tabellendritte sein Heimspiel gegen Schlusslicht Augsburger Panther mit 1:0 (0:0/0:0/0:0/1:0) in der Over-Time. Damit gehen zwei Punkte an die Adler, Augsburg nimmt einen Punkt mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Tage nach dem 3:1-Erfolg im DEL-Klassiker bei den Kölner Haien trafen die Adler auf einen Gegner, der nach acht Niederlagen am Stück mit viel Offensivmut loslegte. In einer intensiv geführten Partie ohne große Unterbrechungen hatte Mannheim erst im zweiten Drittel etwas mehr vom Spiel. Nachdem die reguläre Spielzeit torlos zu Ende ging, benötigte Borna Rendulic in der Over-Time nur 17 Sekunden, um den 1:0-Siegtreffer zu erzielen (61.).

Für die Adler geht es in der DEL erst nach dem Deutschland-Cup in Krefeld wieder weiter. Am 18. November (19:30 Uhr) reisen die Kurpfälzer zum ERC Ingolstadt.