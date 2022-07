Worms verkauft sich teuer gegen Mainz 05

Guntersblum. Nach einer Woche Training absolvierte Fußball-Regionalliga-Aufsteiger Wormatia Worms nun auch sein erstes Testspiel – und der Gegner hatte es gleich in sich: Auf der Sportanlage des SV Guntersblum, der mit der Partie sein 100-jähriges Jubiläum feierte, verloren die Rheinhessen vor 1500 Zuschauern gegen den Erstligisten FSV Mainz 05 mit 0:4 (0:0).

Der Wormser Neu-Coach Maximilian Mehring, in der vergangenen Runde noch Co-Trainer beim Drittligisten SV Waldhof, war trotz des Ergebnisses aber nicht unzufrieden. Vor allem in der ersten Hälfte bot die Wormatia der Bundesligatruppe insgesamt gut Paroli. „Wir wussten, dass es ein Test werden würde, in dem wir nur wenig Ballbesitz haben würden. Dass es dann zur Pause 0:0 gestanden hat, spricht für uns“, zog Mehring ein positives Fazit.

Mainz setzte sich nach einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei noch mit 4:0 durch. Ben Bobzien (51.), Marlon Mustapha (53.), Danny Schmidt (78.) und Dominik Kohr (88.) erzielten die Treffer für den Erstligisten. Zuvor parierte Wormatia-Keeper Leon Guth noch einen Foulelfmeter von Mustapha (47.).

Jannik Sommer in der Startelf

Mit Jannik Sommer stand einer von bislang zwei Neuzugängen in der Anfangsformation der Wormatia. Der 30-Jährige wechselte vom FSV Frankfurt zu den Nibelungenstädtern. Wie Mehring hat auch Sommer eine Waldhof-Vergangenheit. „Ich kannte ihn eher als Gegner, wusste aber über seine Klasse und seinen Charakter. Dass er nun bei uns ist, ist eine tolle Sache“, sagt Mehring.

Beim SV Waldhof spielte Sommer von 2015 bis 2019. Nach dem Drittliga-Aufstieg und nach 128 Spielen sowie 38 Toren für die Blau-Schwarzen wechselte der offensive Mittelfeldspieler erst zum FC Homburg, für den er zwei Jahre spielte, und dann 2021 zu den Bornheimern, für die er in der abgelaufenen Runde 28 Spiele bestritt. „Die Wormatia ist für mich der perfekte Verein, um einen Einstieg in die Berufswelt zu finden und dennoch auf hohem Niveau Fußball spielen zu können,“ sagt Sommer, der einen Einjahresvertrag beim Aufsteiger unterschrieb.

Lennart Grimmer, Aleksandar Biedermann und der verletzte Luis Kiefer (Oberschenkelprobleme) fehlten bei den Wormsern. Sandro Loechelt, der zweite Neuzugang Jannis Reuss (FC Homburg) und Daniel Kasper wurden noch geschont.

Der erste Wormser Gegner in der Liga sind am Samstag, 6. August, die Offenbacher Kickers. „Das ist natürlich gleich sensationell“, findet Coach Mehring. „Ein Heimspiel gegen so einen Verein zum Auftakt – das sind die Spiele, die hier jeder herbeisehnt. Wir sind da absolut heiß drauf.“ Der Wormatia-Trainer setzte einige Testspieler ein. „Da waren drei Jungs dabei, die einen guten Eindruck hinterließen. Wir müssen eben schauen, ob das auch wirtschaftlich machbar ist“, sagt Mehring. Am Samstag, 9. Juli, treffen die Wormser ab 16 Uhr beim SAT-Cup auf den Veranstalter Nibelungen Worms und Oberligist TSG Pfeddersheim.