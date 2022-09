Talentschau in der Hessenliga

Bürstadt. Auch in dieser Saison wird die Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt in der Jugend-Hessenliga vertreten sein. Das bisherige Mädchen-18-Team heißt jetzt M19. Über eine gute Platzierung in der höchsten Nachwuchsklasse können sich die TVB-Talente einen Startplatz in der Damen-Bezirksoberliga sichern – und genau das ist das Saisonziel in Bürstadt. „Wir und die SG Sossenheim sind die Favoriten, wobei Sossenheim eine von fünf Schülerinnen-Mannschaften in unserer Zehner-Liga ist“, erklärt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Mit Ausnahme von Isabell Volk, die jetzt für Bürstadts Damen III spielt, ist das Vorjahresteam zusammengeblieben. Auf den Positionen eins, zwei und vier stehen „die drei Sophies“ Kirsch, Rosenberger und Wieland. Neu dabei ist Pia Hördt, die bereits für die Kreisliga-Damen der SG Hüttenfeld gespielt hat und jetzt Hessenliga-Sporen sammeln möchte. Erste Ersatzspielerin ist Saskia Macholdt. Zum Saisonstart geht es am Sonntag (11 Uhr) zu Hause gegen die TTG Vogelsberg. cpa