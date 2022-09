Die Krise prallt am TV Bürstadt ab

Bürstadt. Vor dem Ligastart im hessischen Tischtennis gibt sich Frank Rosenberger vorsichtig. Drei Saisons am Stück, die mit dem vorzeitigen Abbruch endeten, haben beim Leiter der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt Spuren hinterlassen. „Momentan sieht es so aus, dass alles ohne Beschränkungen anläuft. Wie lange, steht in den Sternen“, sagt Rosenberger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Erinnerung: Die Meisterschaftsrunde 2021/22 endete in Hessen mit der Wertung der Hinrunde – die Rückserie fiel pandemiebedingt aus. „Wir können nur hoffen, dass wir die Spielzeit regulär zu Ende bringen können. Das wäre essenziell“, meint Rosenberger: „Es gibt viele Vereine mit einem gehörigen Aderlass, weil Spieler aufgehört haben.“ Der TV Bürstadt, der mit 19 Teams nach wie vor die größte Tischtennis-Abteilung im Kreis Bergstraße stellt, ist da noch gut weggekommen. „Wir sind überall gut vertreten und treten zum Großteil mit eigenen Leuten an“, erklärt der 52-Jährige nicht ohne Stolz.

Die neue Runde geht der TVB mit drei Bezirksliga-Herrenteams und einem Bezirksoberliga-Damenteam an. Bürstadts Herren IV tritt in der Bezirksklasse 1 an, muss sich aber noch eine Woche gedulden. Auch für die Damen I des TVB, die als Hessenliga-Absteiger in der Verbandsliga Süd antritt, und für das Mädchen-19-Team, das in der Jugend-Hessenliga aufschlägt, geht der Ligabetrieb erst am letzten September-Wochenende los.

Mehr zum Thema Tischtennis Im Ziel vereint Mehr erfahren

TVB, Damen II, Bezirksoberliga 1: Am Freitag (20 Uhr) legt Bürstadts Verbandsliga-Reserve beim TSK Rimbach los. Die Zuversicht von TVB-Abteilungschef Rosenberger hält sich in Grenzen. Das liegt aber nicht an der Qualität der Mannschaft. „Die zwei Bezirksoberligen werden nach dieser Saison zusammengelegt. Dadurch muss man unter die ersten Fünf kommen, um die Klasse zu halten. Für uns wird das fast nicht zu schaffen sein“, befürchtet er. Maya Schäfer und Sophie Rosenberger dürfen beide bis zu fünf Vorrundenspiele in der „Zweiten“ bestreiten. Vanessa Heiser und Stella Bechtel komplettieren den Viererkader. In Rimbach wird Alina Lorenz aus der „Dritten“ für Heiser einspringen.

TVB, Herren I, Bezirksliga 1: Mit dem Gastspiel beim TTV Topspin Lorsch II erwartet Bezirksoberliga-Aufsteiger Bürstadt gleich zum Auftakt am Freitag (20.15 Uhr) einen Kracher. „Von den Aufstellungen her ist es das Spitzenspiel. Beide Mannschaften werden allerdings nicht in ihrer Bestbesetzung antreten“, weiß TVB-Teamkapitän Rosenberger.

Aus seinen Ambitionen macht Rosenberger keinen Hehl. „Oberstes Ziel ist natürlich, dass die erste Mannschaft aufsteigt und dass wir unsere Jugendlichen mehr und mehr integrieren. Sie haben Potenzial, das wir weiter ausschöpfen wollen“, berichtet er.

Mit Max Hay kam ein neuer Spitzenspieler von Hessenliga-Absteiger TTC Heppenheim. Hay soll mit Nick Groeger, Julian Müller, Rosenberger, Benjamin Brüderl und Daniel Gliewe in Lorsch nach dem ersten Sieg greifen. Steffen Kreß ist am Freitag verhindert.

TVB, Herren II, Bezirksliga 2: Den Heimauftakt gegen den TV Nieder-Beerbach muss Bürstadt II am Freitag (20.30 Uhr) ohne Harald und Christian Gliewe bestreiten. Außerdem helfen Benjamin Brüderl und Daniel Gliewe in der „Ersten“ aus. Harald Koch, Adrian Kreuzer, Sascha Handbauer, Jan Epple, Moritz Getrost und Max Schäfer sollen die ersten Punkte für den angestrebten Mittelfeldplatz eintüten.

TVB, Herren III, Bezirksliga 3: „Wir werden in jedem Spiel der Underdog sein, so auch beim SV Crumstadt“, sagt Rosenberger für das Match am Freitagabend (20.15 Uhr) und die gesamte Spielzeit voraus: „Es wird sehr schwer, die Klasse zu halten. Die Mannschaft hat sich aber für den Sprung in die Bezirksliga entschieden und wird versuchen, alles rauszuholen, was möglich ist.“ Laurin Morweiser, Dennis Schlachter, Sven Bitsch, Jost Riedel, Jonas Wagner und Christian Karwehl bilden das Team.