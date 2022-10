Zwei hohe Niederlagen

Bürstadt. Der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt hat in der Mädchen-19-Hessenliga zwei empfindliche Niederlagen kassiert. Im Heimspiel gegen Tabellenführer SG Sossenheim setzte es ein glattes 0:10. Gegen die M15 des TTC Langen verloren die Bürstädterinnen mit 2:8. „Wir haben jetzt gegen die ersten drei Teams gespielt. Natürlich hätten wir uns einen anderen Punktestand zu diesem Zeitpunkt der Saison gewünscht“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Mit 2:6 Punkten ist Bürstadts weibliche Jugend aktuell nur das viertbeste unter fünf M19-Teams.

Primus Sossenheim bewährte sich in Bürstadt als „die stärkste Mannschaft der Klasse“, wie Rosenberger festhielt: „Sie sind ziemlich gut hier angetreten. Wahrscheinlich hatten sie Respekt vor uns. So ein 0:10 hört sich trotzdem brutal an.“ Das TVB-Spitzendoppel Sophie Kirsch/Sophie Rosenberger verlor mit 9:11 im fünften Satz. In den Einzeln schafften es Kirsch und Rosenberger im vorderen Paarkreuz je einmal in den fünften Durchgang. Mehr war nicht drin.

Beim 2:8 gegen den Tabellendritten Langen holten Kirsch/Rosenberger einen Doppelerfolg. Zudem gewann Sophie Rosenberger ihr erstes Einzel. Spitzenspielerin Kirsch verpasste es jedoch, auf 3:1 für Bürstadt zu stellen. Sie verspielte einen Matchball im fünften Satz und verlor diesen schließlich mit 10:12. Für den TVB-Nachwuchs geht es am 12. November zu Hause gegen Sossenheims M15 weiter. „In den nächsten Spielen wollen wir Punkte holen“, betonte Frank Rosenberger. cpa